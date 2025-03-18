ЗСУ відводять війська на одній з ділянок фронту в Донецькій області: Наєв назвав причини

Головна мета — збереження життів українських оборонців

Армія України відходить на одній з ділянок фронту в Донецькій області. Це дало змогу не тільки зберегти бійців, а й поліпшити нашу оборону.

Про це повідомляє генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він другий місяць очолює тактичну групу, яка воює на одному з напрямків у Донецькій області.

Генерал зазначив, що найголовнішою місією є збереження життів українських захисників.

У зв’язку з цим на одній з ділянок фронту було ухвалено рішення про відступ сил і засобів з невигідних позицій.

"Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог несе втрати, і ми маємо змогу діяти ефективніше", — пояснив Наєв.

Протягом останнього місяця завдяки злагодженим діям розвідників, операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів і піхоти, було знищено понад 30 одиниць російської бронетехніки та більше 2000 ворожих солдат.

За словами командувача, це значно зменшило інтенсивність атак противника на даній лінії.

Якою групою командує Сергій Наєв

У лютому 2025 року ЗМІ повідомили про те, що генерал Наєв став командиром тактичної групи "Велика Новосілка". Сам посадовець повідомив про "прибуття на місце виконання бойових завдань" 13 лютого.

Варто додати, що Велика Новосілка — одна з ключових ділянок фронту в Донецькій області. Вона розташована на Времівському виступі, який має стратегічне значення для обох сторін через своє розташування на кордоні Запорізької та Донецької областей.

Карта DeepState Великої Новосілки

Ситуація на фронті зараз

У Генштабі ЗСУ написали, що на Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках за 17 березня Сили оборони відбили 93 атаки російської армії.

Втрати противника минулої доби становили 1560 солдат.

Демонструємо нижче карту бойових дій на Донеччині станом на ранок 18 березня:

Карта бойових дій, фото: Генштаб. Карта бойових дій, фото: Генштаб. Карта бойових дій, фото: Генштаб. Карта бойових дій, фото: Генштаб.

Такою сьогодні є передова Донецької області в гарячих точках:

Карта бойових дій, фото: DeepState. Карта бойових дій, фото: DeepState. Карта бойових дій, фото: DeepState. Карта бойових дій, фото: DeepState. 24 канал

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