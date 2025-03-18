Стала депутаткою у 25 років: куди зникла фаворитка Ляшка у Раді Альона Кошелєва і як вона тепер виглядає

Дівчину називали однією з найскандальніших депутаток

Альона Кошелєва — колишня народна депутатка України, яка пройшла до Верховної Ради у 2014 році у складі Радикальної партії Олега Ляшка. Дівчина стала однією з наймолодших та найскандальніших народних обранців. А ще її називали фавориткою головного радикала країни Ляшка.

"Телеграф" розповість, що відомо про Альону Кошелєву, де вона зараз і як тепер виглядає.

Альона Кошелєва — що про неї відомо

Альона Кошелєва — колишня народна депутатка України, яка пройшла у Верховну Раду від Радикальної партії Олега Ляшка. Дівчина народилася у Харкові 14 липня 1990 року, зараз їй 34 роки. А коли вона стала депутатом, їй було лише 25 років. І цей факт не в останню чергу став причиною того, Альона часто потрапляла в новини та світську хроніку. ЗМІ ретельно стежили не лише за її діяльністю, а й за способом життя, вбраннями та аксесуарами.

Відомо, що до каденції у Верховній Раді Кошелєва працювала адміністратором ресторану. А також називала себе волонтеркою Харківського військового шпиталю. До речі, під час депутатства Альону називали однією з найкрасивіших народних обраниць, вона уславилася в ЗМІ, як фаворитка Олега Ляшка і часто з’являлася з ним на фотографіях і під час інтерв’ю.

До речі, тоді, у 2014 році Альону Кошелєву також називали і найзагадковішою народною обраницею. Справа в тому, що на перше засідання Верховної Ради дівчина прийшла у шикарній шубі та із золотим IPhone в оточенні охоронців. Походження всіх цих атрибутів розкоші новоспечена депутатка пояснити журналістам так і не змогла.

Альона Кошелєва – де вона зараз

Після каденції у Верховній Раді Кошелєва не стала продовжувати політичну кар’єру та не увійшла до Ради наступного скликання. Натомість влаштувала своє особисте життя, зокрема й завдяки депутатству. Відомо, що ще під час своєї каденції дівчина завагітніла від народного депутата із "Блоку Петра Порошенка" Давида Макар’яна.

І хоча дівчина зникла зі світської хроніки та публічного простору, сторінку в Instagram вона час від часу поповнює новими фото. А ще перевела профіль на українську мову. З її мікроблогу в цій соцмережі можна дізнатися, що Альона народила своєму чоловікові Давиду Макар’яну вже троє дітей. І зважаючи на все, колишня депутатка з сім’єю залишається в Україні під час війни. Також Кошелєва робить патріотичні пости на підтримку України та українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився Лукашенко за останні 10 років при владі. Президент Білорусі останнім часом помітно облисів та набрав у вазі.