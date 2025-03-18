Ахметов предал Путина? Герой Украины рассказал о договоренностях олигарха и президента РФ

Донбасс хотели оторвать от Украины еще 20 лет назад

Более полутора десятков лет, до волнений пророссийских сепаратистов и вторжения войск РФ на украинский Донбасс, регионом руководили два человека: глава Луганской ОГА (1998—2005) и лидер Партии регионов (2010—2014) Александр Ефремов и донецкий олигарх Ринат Ахметов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Герой Украины, партизан Владимир Жемчугов. Он объяснил, почему российский диктатор чувствовал себя преданным украинскими политиками.

Больше читайте в публикации: "На Донбассе все было пропитано изменой: Герой Украины Жемчугов о договоренностях Путина с Ахметовым, украинском подполье и Минск-3".

– С 1997 по 2013 год власти менялись, но эти два человека неформально руководили Луганской и Донецкой областью. Мы в шутку называли Ефремова царем Луганской области. Потому что все в области зависело от Ефремова, а в Донецкой области – от клана Ахметова, – рассказывает партизан.

По его словам, когда произошла "Оранжевая революция" и президентом стал Виктор Ющенко (2005-2010), они хотели продолжать руководить на Донбассе.

– Как говорится, у них были договоренности с Путиным, и в 2004 году еще хотели сделать этот сценарий и отсоединить Луганскую и Донецкую области. Но Ющенко поступил мудро: после победы революции он приехал в Донецк на встречу с Ахметовым, Ефремовым, Януковичем и руководством Партии регионов. И они договорились, что Ющенко закрывает все уголовные дела о сепаратизме, не будет вмешиваться в регион, но области должны остаться в составе Украины, – говорит Владимир Жемчугов.

По его мнению, это устраивало Ахметова и Ефремова, но не устраивало Путина.

– Люди у власти говорили, что Путин тогда обиделся. Он надеялся на Ахметова и Ефремова, но они его предали. Путин это запомнил. Он готовился 10 лет и через 10 лет уже сделал тот же сценарий. Наверное, Ахметов думал, что все будет как в 2004 году, но Путин его обыграл. Когда Ахметов стал говорить, что давайте договариваться, Путин уже не ждал, а просто ввел войска. И когда войска [РФ] вошли на территорию Донецкой, Луганской области, Ахметов и Ефремов уже ничего не решали, – подытожил Герой Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кого на выборах поддержит Ахметов.