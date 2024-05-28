Довша, ніж у Путіна: як виглядає нова супер'яхта Ахметова, яку він досі не може продати

Президент донецького "Шахтаря" вже два роки продає яхту вартістю 500 мільйонів доларів

В останні дні травня мешканці прибережних італійських міст із захопленням та здивуванням спостерігали за маневрами величезної та дуже гарної яхти в акваторії Трієстської затоки. Витончені обводи корпусу, пофарбованого в темний колір, вирізняють Luminance українця Ріната Ахметова серед інших суден. Навіть зовні помітно: яхта дуже сучасна та дорога.

"Телеграф" з'ясував, де побудовано супер'яхту, хто замовник і скільки вона коштує.

Luminance ("Яскравість") — саме так називається розкішне судно, яким досі милуються італійці. Власне, найперший рейс яхта здійснила після спуску на воду в лютому 2024 року з німецького Бремена в італійський Монфальконе на верф Fincantieri. Але це було службове переміщення для невеликих доробок. І от тепер яхта фактично вийшла в перший рейс.

Замовником супер'яхти є український бізнесмен Рінат Ахметов. Німецька верф Lürssen — відомий виробник елітних яхт. Саме ця компанія будувала "Шахерезаду" російського президента Путіна.

Luminance зовні схожа на "Шахерезаду", оскільки дизайн обох суден розробляли ті самі фахівці. Але яхта українця більша за путінську майже на 6 метрів.

Яхта "Шахерезада"

За даними спеціалізованого видання Boat international, Luminance має довжину 145 метрів. Вона займає 11-е місце у світі за розмірами у своєму класі. Яхта має 12 розкішних кают, де може розміститися щонайменше 24 гості. Судно, яке здатне розвивати швидкість понад 20 вузлів, обслуговує екіпаж з 40 осіб. Зараз Luminance ходить під прапором Кайманових островів.

Яхти — дуже дорогі "іграшки". За даними італійських ЗМІ, президенту донецького "Шахтаря", щоб перевершити Путіна, довелося витратити на Luminance близько 500 мільйонів доларів. Щорічні експлуатаційні витрати, як очікується, становитимуть близько 50 мільйонів доларів.

Безумовно, настільки дорога яхта під час великої війни виглядає не дуже красиво. Але варто відзначити, що контракт на будівництво супер'яхти Ахметов підписав задовго до 2024 року. Судно заклали у 2018 році. В рідному регіоні найбагатшого українця вже вирувала війна, але до повномасштабного вторгнення залишалось кілька років. Завершити роботу корабели планували через 6 років, у 2024 році. Що і зробили з німецькою пунктуальністю.

Ще на етапі будівництва, у розпал війни, Рінат Ахметов задумався про продаж яхти. "Враховуючи поточні обставини, ми розглядаємо можливість її продажу", — заявив в інтерв'ю New York Times в 2022 році Джок Мендоза-Вілсон, директор з міжнародних зв'язків System Capital Management. Ця компанія управляє активами Ахметова.

Продати судно планували "за день до його спуску на воду". Пройшло майже два роки. Що змінилось? "Нічого не змінилось, — сказали в СКМ "Телеграфу". — Коментар Джока Мендози-Вілсона досі актуальний". Тобто яхта все ще продається.