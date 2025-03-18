Россия хорошо заплатила за предательство. Почему украинская милиция 2014-го "слила" Донбасс

Несколько лет ФСБ вербовала украинских силовиков, предлагала деньги, жилье и другие выгоды.

В марте-мае 20214 в Донецке и Луганске проходили проукраинские митинги, на которые нападали пророссийские боевики и даже убивали патриотически настроенных граждан. Между тем милиция просто стояла и наблюдала, потому что была должным образом "обработана" агентами ФСБ.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Герой Украины, партизан Владимир Жемчугов. Он объяснил, как российские спецслужбы вербовали украинских силовиков.

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По словам патриота, ФСБ работала с фактическим хозяином Луганской области Александром Ефремовым и параллельно – с правоохранителями.

– Это были отдельные планы. Приведу пример. В 2011 году мой знакомый работал в ГАИ и поехал на соревнование в Ростов. Начиная с 2010 года Россия была инициатором проведения различных соревнований [пограничных регионов]: пожарных, работников ГАИ, пограничников, администраций. Это все было на территории Ростова и за все платила Россия, – рассказывает Владимир Жемчугов.

По его словам, сначала была официальная программа с соревнованиями, а вечером – неофициальная.

– Большой ресторан, Россия за все платит, выпили по рюмке, а потом ко всем подводят людей в гражданском и начинаются разговоры: "Как вам работается в правоохранительных органах Украины? Квартиру, наверное, не обещают? Как зарплата? Не хватает? Приходится коррупцией заниматься? Не хватает, наверное, денег на горючее, канцтовары? Ну, мы все понимаем. А давайте дружить! Приезжайте с семьей к нам в Ростов. Бесплатно. Мы вас поселим на базе отдыха. Будем дружить", – вспоминает историю 15-летней давности Герой Украины.

Он говорит, что знакомый милиционер понял, что агент ФСБ его вербовал, поэтому отказался.

– А были люди, которые и согласились. То есть, к 2014 году была очень большая подготовка. Людей вербовали, давали деньги. Исторически мы знаем, что Россия всегда очень хорошо платит за предательство, – подытожил Владимир Жемчугов.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Путин обиделся на Ахметова и Ефремова и захватил Донбасс.