Що можуть знімати на камеру військові ТЦК під час перевірки документів або вручення повістки

Відеозапис під час перевірки військово облікових даних чи вручення повістки може надаватись і журналістам

Військові Територіального центру комплектування під час перевірки військово-облікових документів у чоловіка чи вручення йому повістки можуть використовувати фото- та відеофіксацію. Міноборони затвердило інструкцію із застосування, аби запобігти ймовірним порушенням, зловживанням або спекуляціям правомірних дій.

ТЦК та СП відіграють важливу роль у процесі мобілізації та веденні військового обліку. Серед їхніх завдань є організація обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, як пояснили у NV.

Крім того, вони також повинні:

контролювати за веденням обліку місцевими органами влади;

вносити дані до Єдиного державного реєстру призовників і резервістів та їх редагувати;

направляти громадян на базову військову службу, проводити призов та відбір контрактників;

організовувати мобілізаційні заходи у разі потреби;

забезпечувати соціальний та правовий захист військових, резервістів, ветеранів і їхніх сімей;

оповіщувати;

брати участь у патріотичному вихованні громадян.

А ще, згідно з інструкцією від Міноборони, військові ТЦК можуть використовувати фото- та відеофіксацію в роботі. Ці записи можуть передаватися і журналістам з метою захисту гідності та честі особового складу ТЦК.

Доповнюється, що фото- і відеофіксація застосовується для попередження, виявлення або фіксування порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового облік, а також фіксації дій уповноважених представників.

Під час вручення повістки або перевірки даних військові ТЦК та СП повинні називати ПІБ, посади та показати службове посвідчення на вимогу чоловіка. Водночас розголошувати персональні дані громадян, які будуть на фото- і відеофіксації, крім ситуації, передбаченою законом, не можна.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто не уникне мобілізації у 2025 році.