Вчорашній обстріл Києва став для американців абсолютно жахливим, - Андрій Єрмак

Поведінка росіян змінює позицію США

Американці негативно сприйняли масований комбінований удар Росії по Україні 28 серпня (в Києві загинули 25 людей — Ред.). При цьому Адміністрація президента Дональда Трампа бачить, що росіяни не проявляють реального інтересу до переговорного процесу щодо мирного врегулювання.

Про це на зустрічі з журналістами заявив голова ОП Андрій Єрмак, який наразі знаходиться в США. Також з українського боку участь у двосторонніх переговорах беруть прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, міністра економіки Олексій Соболєв та інші.

"Треба трохи терпіння. Адже прецедентів закінчення воєн такого масштабу (за останні десятиріччя — ред.) немає — повномасштабна війна триває понад 3 роки. Йде пошук рішення, йдуть постійні переговори. Неможливо зараз закінчити переговори за одну зустріч. Але йде постійний переговорний процес, є напрацювання", — сказав Андрій Єрмак.

Одна з умов миру в Україні — ceasefire, говорить голова ОП. Також йдеться про введення контингенту (вздовж лінії фронту), а також однією з гарантій безпеки для України буде аналог 5 статті НАТО для України (без фактичного членства в Альянсі). Наразі триває плідна робота щодо гарантій безпеки. США готові брати пряму участь у них і над цим працювала українська делегація у Вашингтоні 29 серпня. Ці гарантії безпеки будуть чимось на кшталт 5 статі НАТО.

"Ми сьогодні в щоденному режимі працюємо з радниками з питань національної безпеки і оборони. На столі було багато різних варіантів, які загалом повинні об'єднатися в систему гарантій безпеки, які б точно давали Україні повну впевненість, що ніколи агресія не повториться", — наголосив Єрмак.

Щодо припинення вогню, то це один з варіантів закінчення конфлікту. "Американці ніколи не декларували позицію, що вони проти ceasefire. Зараз вони побачили, що Росія нічого реально не пропонує, постійно змінює Стамбульський ультиматум 2022 року, але там не з’являється нічого принципово нового", — сказав Єрмак. За його словами, така поведінка росіян змінює позицію США.

Щодо того, які країни можуть ввести свій контингент, Андрій Єрмак їх не назвав, однак зазначив, що їх багато. "Є очікувані країни, а є дуже неочікувані, скажу так", — сказав голова ОП.

"Для американців стало абсолютно жахливим те, що відбулося минулої ночі у Києві. На зустрічі з Віткоффом я його проінформував про ситуацію, навіть показав деякі фото, яких не було в мережі", — сказав Єрмак. Голова ОП підкреслив, що запросив Віткоффа приїхати до України.

"Мені здається, що це абсолютно логічно, щоб він приїхав. Взагалі було б дуже добре, щоб провідні політики, і навіть президент Трамп в якийсь момент приїхали. Інакше неможливо відчути, чому ми такі впевнені, що ми не програємо. Що ми точно маємо всі сили, і нас треба просто підтримати. Для цього треба відчути атмосферу і відчути наших людей", — сказав Єрмак.

Раніше спецпредставник Трампа заявив, що цього тижня він зустрінеться з представниками Києва для обговорення наступного етапу завершення війни. Зустріч відбудеться у Нью-Йорку. На думку Віткоффа, зустріч Зеленського та Путіна може відбутися "скоро".