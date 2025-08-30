Рус

Від пустиря до одного з найкрасивіших місць Києва. Якою раніше була Оболонська набережна (історичні фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1686
Набережна на Оболоні
Набережна на Оболоні. Фото Колаж "Телеграф"

Розбудову почали у 1990-х роках

Оболонська набережна – одне з найпопулярніших місць відпочинку в Києві: вздовж затоки Оболонь та Дніпра облаштовано близько 3 кілометрів території. Проте ще відносно нещодавно там був пустир.

У Facebook-групі "Оболонський район м.Києва" показали, як Оболонська набережна виглядала раніше. Її історія починається з початком розбудови житлового масиву на Оболоні (початок 1970-х років).

Набережна пролягає вздовж затоки Оболонь річки Дніпро від урочища Наталка до Прирічної вулиці

Історія виникнення набережної на Оболоні

Для захисту від підтоплень місцевість біля води штучно підняли на висоту 5 метрів та укріпили бетонними плитами під кутом. Значний час більша частина набережної була просто піщаним пустирем. У коментарях користувачі пригадують, як гуляли тим пустирем дітьми, у кінці 80-х років.

Оболонська набережна в минулому
Колись вона виглядала так. Фото: Оболонський район м.Києва/Facebook
Оболонська набережна Києва у 70-ті роки
Це було пустинне місце біля води. Фото: Оболонський район м.Києва/Facebook
Оболонська набережна Києва у минулому
У цих пейзажах важко впізнати сучасну набережну. Фото: Оболонський район м.Києва/Facebook

Коли почалася розбудова Оболонської набережної

Проте у 1990-х роках там почали реконструкцію та розбудову. Набережну облаштували тротуарною плиткою, збудували огорожу та сходи, встановили освітлення.

Набережна на Оболоні у 1980-х
Потроху місце почали облаштовувати. Фото: Оболонський район м.Києва/Facebook
Оболонська набережна, Київ, історичне фото
Район почав швидко забудовуватися. Фото: Оболонський район м.Києва/Facebook

Зараз Оболонська набережна — одне з найкрасивіших місць Києва

В наші дні Оболонська набережна – це не лише чудові краєвиди на Дніпро та Київське море, але й пляжі, храми, арт-об'єкти, кафе і ресторани, спортивні та дитячі майданчики, атракціони. Там розташовані популярний парк "Наталка" та "Сад каменів".

Оболонська Набережна
Зараз це дуже красива та популярна локація. Фото: Фото: Оболонський район м.Києва/Facebook
Парк Наталка
Парк Наталка. Фото: kiev-foto.info

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає будинок Кощія у Києві та де знайти цю незвичайну будівлю. Дім оповитий містичними легендами, дехто вважає, що його енергетика негативно впливає на долі мешканців.

Теги:
#Київ #Оболонь #Набережна #Фото