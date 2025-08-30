Від пустиря до одного з найкрасивіших місць Києва. Якою раніше була Оболонська набережна (історичні фото)

Розбудову почали у 1990-х роках

Оболонська набережна – одне з найпопулярніших місць відпочинку в Києві: вздовж затоки Оболонь та Дніпра облаштовано близько 3 кілометрів території. Проте ще відносно нещодавно там був пустир.

У Facebook-групі "Оболонський район м.Києва" показали, як Оболонська набережна виглядала раніше. Її історія починається з початком розбудови житлового масиву на Оболоні (початок 1970-х років).

Набережна пролягає вздовж затоки Оболонь річки Дніпро від урочища Наталка до Прирічної вулиці

Історія виникнення набережної на Оболоні

Для захисту від підтоплень місцевість біля води штучно підняли на висоту 5 метрів та укріпили бетонними плитами під кутом. Значний час більша частина набережної була просто піщаним пустирем. У коментарях користувачі пригадують, як гуляли тим пустирем дітьми, у кінці 80-х років.

Колись вона виглядала так. Фото: Оболонський район м.Києва/Facebook

Це було пустинне місце біля води. Фото: Оболонський район м.Києва/Facebook

У цих пейзажах важко впізнати сучасну набережну. Фото: Оболонський район м.Києва/Facebook

Коли почалася розбудова Оболонської набережної

Проте у 1990-х роках там почали реконструкцію та розбудову. Набережну облаштували тротуарною плиткою, збудували огорожу та сходи, встановили освітлення.

Потроху місце почали облаштовувати. Фото: Оболонський район м.Києва/Facebook

Район почав швидко забудовуватися. Фото: Оболонський район м.Києва/Facebook

Зараз Оболонська набережна — одне з найкрасивіших місць Києва

В наші дні Оболонська набережна – це не лише чудові краєвиди на Дніпро та Київське море, але й пляжі, храми, арт-об'єкти, кафе і ресторани, спортивні та дитячі майданчики, атракціони. Там розташовані популярний парк "Наталка" та "Сад каменів".

Зараз це дуже красива та популярна локація. Фото: Фото: Оболонський район м.Києва/Facebook

Парк Наталка. Фото: kiev-foto.info

