США схвалили продаж Україні послуг для Patriot та Starlink: яка сума

Загальна сума угоди склала 329 мільйонів доларів

В США Державний департамент 29 серпня схвалив продаж Україні пакету обладнання та послуг підтримки для систем протиповітряної оборони Patriot та пакету послуг надання супутникового зв’язку Starlink. Загальна сума угоди склала 329 мільйонів доларів.

Про це повідомило Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США. При цьому не вказано, чи буде угода оплачена коштом України, або коштом європейських союзників.

Зазначається, що уряд України планує закупити обладнання та послуги для підтримки працездатності для систем ППО Patriot на 179,1 млн доларів США. В пакеті йдуть секретні та несекретні запчастини, технічна підтримка, програмне забезпечення та його оновлення, модифікації системи, випробувальне обладнання, обладнання зв’язку, послуги інтеграції, ремонт, навчання, технічна допомога та елементи матеріально-технічної бази.

"Основними підрядниками виступатимуть компанії RTX Corporation та Lockheed Martin. Для реалізації угоди приблизно п’ять представників уряду США та п’ятнадцять представників підрядників вирушать до Європейського командування США для підтримки навчання та участі у періодичних зустрічах", — сказано у повідомленні.

Також схвалено продаж послуг супутникового зв’язку Starlink та обладнання для його забезпечення на суму в 150 млн доларів. Як підрядник в угоді, виступає компанія Starlink Services мільярдера Ілона Маска.

Нагадаємо, нещодавно адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM). Перші партії цього озброєння мають прибути в Україну приблизно через шість тижнів.

Extended Range Attack Munition (ERAM) — це фактично бомба-ракета повітряного базування. Найближчим аналогом ERAM можна вважати російський "Гром-Е1", яким росіяни періодично намагаються бити по українських містах. Проте на відміну від російської "аналоговнєтної" зброї, американська бомба-ракета значно далекобійніша та точніша.