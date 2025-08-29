Війна-війною, а розваги за розкладом: які київські клуби працюють у День жалоби (фото)

Люди, як і раніше, відпочивають та насолоджуються музикою в барах

Сьогодні, 29 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими українцями під час обстрілів 28 серпня — заборонені будь-які розважальні події та публічні святкування, а державні установи приспустили прапори на знак скорботи. Втім, не всі заклади та заходи дотримуються офіційних обмежень.

Про це повідомляє "Телеграф". Попри фіційні обмеження, частина розважальних закладів столиці працює за звичним графіком.

Так, стриптиз-клуби Harem та Tootsie заявили, що відвідувачі можуть приходити, як зазвичай.

Harem та Tootsie працюють у День жалоби

Концерт-триб'ют Red Hot Chili Peppers у Garnison-пабі теж відбудеться, хоча організатори трохи змінили формат події. У повідомленні організація зазначила, що це означає "більш акустична версія".

Гурт FRAM, як відомо, виступить у Docker-пабі за запланованою програмою.

Гурт FRAM виступить у Києві в День жалоби

А в ресторані Hanover біля стадіону Лобановського DJ-сет не скасували.

Скриншот листування з рестораном Hanover

Кореспондент "Телеграфу" показав фото з місця події 29 серпня:

У День жалоби в Києві у ресторані Hanover працює DJ-сет

Водночас деякі заходи, наприклад вечірка Дорофєєвої, все ж були скасовані на знак поваги до загиблих.

Концерт Дорофєєвої скасували в День жалоби в Києві

Нагадаємо: на Софіївській Борщагівці в Києві зібралися сотні людей на благодійний концерт виконавця YAKTAK. Трохи згодом артист вибачився за свій виступ, пояснивши, що концерт мав на меті лише зібрати кошти для поранених військових. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що захід було припинено, а на голову селищної ради та організатора складено протоколи та накладено відповідні покарання.

Обстріл Києва 28 серпня — що відомо

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Київ 28 серпня загинули 25 осіб, серед яких — четверо дітей. Ще близько 50 людей дістали поранення.

Найбільше постраждав Дарницький район: тут повністю було зруйновано під'їзд п’ятиповерхового житлового будинку, горів дах дев'ятиповерхівки після падіння уламків дрона, а також спалахнули пожежі на інших об'єктах. Пошкоджено торгівельний центр, численні житлові та офісні будівлі, вибито тисячі вікон, згоріли автомобілі на стоянках.

Серйозні руйнування зафіксовані також у Дніпровському, Шевченківському, Святошинському, Солом'янському, Деснянському та Голосіївському районах. Постраждали житлові будинки, навчальні та офісні приміщення, дитячий садок, згоріли кілька автомобілів, а в багатьох будинках вибито вікна. За допомогою звернулися вже 877 мешканців Києва, які постраждали або втратили майно, складено 565 актів про пошкодження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві, попри оголошений 1 серпня День жалоби через російську атаку днем раніше, деякі заклади продовжували проводити вечірки. Одну з них зафіксували на відео — її організував київський гей-клуб Dark Room.