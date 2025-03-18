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Что могут снимать на камеру военные ТЦК во время проверки документов или вручения повестки

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Военные ТЦК
Военные ТЦК. Фото 24 канал

Видеозапись во время проверки военно учетных данных или вручения повестки может предоставляться и журналистам

Военные Территориального центра комплектования во время проверки военно-учетных документов у мужчины или вручения ему повестки могут использовать фото- и видеофиксацию. Минобороны утвердило инструкцию по применению, чтобы предотвратить возможные нарушения, злоупотребления или спекуляции правомерных действий.

ТЦК и СП играют важную роль в процессе мобилизации и ведении воинского учета. Среди их задач является организация учета призывников, военнообязанных и резервистов, как объяснили в NV.

Кроме того, они также должны:

  • контролировать за ведением учета местными органами власти;
  • вносить данные в Единый государственный реестр призывников и резервистов и их редактировать;
  • направлять граждан на базовую военную службу, проводить призыв и отбор контрактников;
  • организовывать мобилизационные мероприятия в случае необходимости;
  • обеспечивать социальную и правовую защиту военных, резервистов, ветеранов и их семей;
  • оповещать;
  • участвовать в патриотическом воспитании граждан.

А еще, согласно инструкции от Минобороны, военные ТЦК могут использовать фото- и видеофиксацию в работе. Эти записи могут передаваться и журналистам с целью защиты достоинства и чести личного состава ТЦК.

Дополняется, что фото- и видеофиксация применяется для предупреждения, выявления или фиксирования нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, а также фиксации действий уполномоченных представителей.

Во время вручения повестки или проверки данных военные ТЦК и СП должны называть ФИО, должности и показать служебное удостоверение по требованию мужчины. В то же время разглашать персональные данные граждан, которые будут на фото- и видеофиксации, кроме ситуации, предусмотренной законом, нельзя.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто не избежит мобилизации в 2025 году.

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#Мобилизация #Видеозапись #ТЦК