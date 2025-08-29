Трамп не тисне на Україну? Єрмак зробив низку важливих заяв з США

Згадав і реакцію американців на масовану атаку по Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зробив кілька важливих заяв про тиск США щодо територіальних поступок, можливу участь військ партнерів. Говорив і про санкції проти Росії.

Відповідні заяви прозвучали під час онлайн-зустрічі з журналістами у США, на якій був присутній "Телеграф". За словами Єрмака, ці питання вимагають часу і терпіння.

Він наголосив, що наразі ніхто з американського боку не тисне на Україну щодо територій. Тобто Київ не змушують йти на так званий "обмін територій" чи створення "буферної зони", про яку неодноразово говорили в Кремлі.

До того ж є висока ймовірність, що Білий дім повернеться до введення санкцій проти Росії. Адже вони є одним з головних інструментів в дипломатичному завершенні війни. Особливо враховуючи бажання президента США Дональда Трампа вирішити питання миру в Україні якомога швидше.

За словами Єрмака, багато країн висловили готовність бути в мандаті. Але тут слід розуміти, що є чимало деталей, які слід врегулювати до початку безпосередніх дій.

"Треба трохи терпіння. Адже прецедентів закінчення воєн такого масштабу немає", — наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, є партнери, як готові відправити свої війська в Україну після завершення війни з Росією. Він не назвав усі країни, які входять в цей список, але зазначив: "Є очікувані країни, а є дуже неочікувані, скажу так".

Єрмак також додав, що в Білому домі для американців було абсолютно жахливим те, що Росія завдала масованого удару по Україні в ніч на 28 серпня.

Про гарантії безпеки

За словами голови ОП, наразі триває плідна робота щодо гарантій безпеки. США готові брати пряму участь у них і над цим працювала українська делегація у Вашингтоні 29 серпня. Ці гарантії безпеки будуть чимось на кшталт 5 статі НАТО.

"Ми сьогодні в щоденному режимі працюємо з радниками з питань національної безпеки і оборони.На столі було багато різних варіантів, які загалом повинні об'єднатися в систему гарантій безпеки, які б точно давали Україні повну впевненість, що ніколи агресія не повториться", — наголосив Єрмак.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський назвав три головних блоки гарантій безпеки.