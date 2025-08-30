Зробила не тільки ніс, губи, а й "лисячий погляд"? Як змінилася зовнішність Меланії Трамп (фото)

Меланія Трамп у свої 55 років виглядає розкішно

Перша леді США Меланія Трамп, яка в молодості підкорила світові подіуми, і сьогодні захоплює своєю елегантністю та бездоганною фігурою. Однак навколо її краси не вщухають чутки про можливі пластичні втручання.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінювалася зовнішність Меланії Трамп та які їй приписують пластичні операції. Ми дізналися деякі деталі.

Чи робила Меланія Трамп пластичні операції

У свої 55 років дружина Дональда Трампа може похвалитися гарною зовнішністю та стрункою фігурою. Звичайно, це може пояснюватися вдалою генетикою: у деяких жінок вікові зміни відбуваються повільно, а ніс, губи та овал обличчя можуть трохи змінюватися природним чином.

Проте багато хірургів, аналізуючи фотографії Меланії, вважають, що без пластики тут не обійшлося, хоча сама перша леді США не підтверджує того, що робила якісь маніпуляції зі своєю зовнішністю та тілом.

Меланія Трамп у молодості, Фото: Getty Images

На думку фахівців, в образі Меланії простежуються сліди "уколів краси", а саме ботокс, завдяки якому лоб залишається гладким і практично позбавленим міміки.

Як змінювалася Меланія Трамп, Фото: Getty Images

Крім того, експерти відзначають роботу з філерами та імплантами в області щік, завдяки чому обличчя має гармонійні контури.

Меланії Трамп приписують багато пластичних операцій, Фото: Getty Images

Щобільше, є ймовірність, що Меланія Трамп зробила ринопластику (міняла форму або розмір носа), корекцію губ, а також "лисячий погляд", який з’явився завдяки операціям на віках (блефаропластики та кантопексії).

Як змінилася зовнішність Меланії Трамп, Фото: Getty Images

Косметологи вважають, що щоденний догляд Меланії не обходиться без таких сучасних процедур, як мезотерапія, біоревіталізація та ін’єкції гіалуронової кислоти.

Меланія Трамп могла "омолодити" обличчя, Фото: Getty Images

Однак існує думка, що зміни торкнулися не лише обличчя Меланії, а і її фігури. Можливо, дружина Трампа робила пластику грудей, оскільки їх форма помітно почала відрізнятися.

У 2024 році Меланію Трамп також підозрювали у пластичних операціях напередодні перемоги її чоловіка на виборах президента США. Хірург Денніс Шімпф говорив, що дружина Трампа могла зробити ін’єкції під очі та в щоки, тому приховувала очі під окулярами з великою оправою і ховала обличчя під капелюхом.

Меланія Трамп приховувала своє обличчя під капелюхом, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, як виглядали Дональд та Меланія Трамп у день свого весілля. Сукня нареченої коштувала майже 200 тисяч доларів.