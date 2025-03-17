У ТЦК відмовили у відстрочці? Що робити та куди звертатися

Юрист розповіла, як оскаржити рішення комісії

ТЦК та СП можуть відмовити у відстрочці навіть тим, хто має на неї законні підстави. Такі випадки непоодинокі, і багато чоловіків опиняються в ситуації, коли доводиться боротися за своє право через суд.

Що робити, якщо ваші документи не прийняли або безпідставно відмовили у відстрочці, пояснила адвокатка Дар'я Тарасенко. За її словами, перш за все потрібно зібрати всі документи, які підтверджують ваше право на відстрочку:

копію заяви на відстрочку, яку ви подали до ТЦК;

усі додані до заяви документи (медичні довідки, свідоцтва про народження дітей, інші підтверджувальні папери);

офіційне повідомлення про відмову з боку ТЦК.

Юристка також радить вимагати копію протокольного рішення комісії, яка розглядала вашу заяву. Якщо ТЦК та СП відмовляється надавати ці документи, не варто панікувати — суд має право самостійно домогтися їх у відповідача.

Як оскаржити відмову через суд

Щоб оскаржити рішення комісії, потрібно правильно подати позов до суду:

скласти позовну заяву – бажано за допомогою юриста;

сплатити судовий збір (за винятком випадків, коли особа звільняється від нього згідно із законом);

подати позов до окружного адміністративного суду за місцем знаходження ТЦК та СП;

очікувати ухвалу про відкриття провадження.

Після подання заяви суд має ухвалити рішення про відкриття провадження. Зазвичай такі справи розглядаються у спрощеному порядку, без судових засідань. Суд аналізує документи та виносить рішення на підставі поданих доказів.

Скільки часу чекати рішення

Розгляд справи зазвичай триває до 60 днів з моменту відкриття провадження, але на практиці терміни можуть затягуватися. Під час воєнного стану адміністративні суди часто перевантажені, тому варто запастися терпінням.

Раніше "Телеграф" писав, що декому відстрочку від мобілізації продовжують автоматично. Наразі лише три категорії українців мають таку можливість.