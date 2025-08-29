Тепло не затримається? Коли в Україні вдарять заморозки у вересні

Арктичне повітря накриє Україну зовсім скоро

Початок вересня в Україні буде досить теплим, однак заморозки не змусять чекати довго. Осіннє похолодання очікуються вже з третьої декади місяця.

Про це "Телеграфу" розповів український синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Осінь не поспішатиме? Вересень здивує українців не лише теплом".

За прогнозом синоптика, перші заморозки накриють Україну вже у вересні. Однак не з перших днів, як очікувалось через значне похолодання у серпні, а в останній декаді місяця. Тоді країну накриє холодне арктичне повітря.

Кибальчич наголошує, що після 20 вересня можливі перші заморозки на поверхні ґрунту в північних, східних та західних областях. Водночас середня місячна температура в більшості областей буде вищою за норму на 1 – 2,5 градуси.

Прогнозується, що в середньому вона триматиметься на рівні +14,0…+18,0 градусів. У південних та південно-східних областях (переважно вздовж узбережжя морів) місцями сягне +18,5…+19,0 градусів.

Водночас народний синоптик з Волині Володимир Деркач каже, що наприкінці вересня Україну очікує тепла погода. Вона триватиме кілька днів, даруючи комфортні умови для прогулянок та активного відпочинку на свіжому повітрі.

