Відстрочка не для всіх. Кому не уникнути мобілізації у 2025 році

Це стосується деяких студентів, багатодітних батьків та інших

Не мобілізують лише тих, хто має законні підстави для відстрочки, але у 2025 році багато чоловіків втратили це право. В умовах загальної мобілізації та воєнного стану правила призову змінюються, і тепер навіть раніше захищені категорії можуть отримати повістку.

Кого можуть призвати на військову службу у 2025 році, пише 24 Канал. Так, деякі студенти втратили право на відстрочку.

Тепер відстрочку можуть оформити лише ті, хто навчається за денною або дуальною формою здобуття освіти, підвищуючи свій освітній рівень (наприклад, з бакалавра на магістра). А ось здобуття другої чи третьої вищої освіти більше не звільняє від мобілізації.

Батьки трьох неповнолітніх дітей із боргами по аліментах можуть отримати повістку. Якщо чоловік має заборгованість з аліментів, тепер він не має права відстрочку навіть за наявності трьох дітей.

Раніше батьки-одинаки мали право на відстрочку. Але тепер, якщо мати дітей не є померлою, зниклою безвісти, не позбавлена батьківських прав або не відбуває покарання, батько може бути мобілізований.

З 1 серпня 2024 року змінилися правила щодо догляду за людьми з інвалідністю 1 або 2 групи. Відстрочка надається лише тим, хто доглядає за своїми батьками, а не за родичами дружини.

Також зведений брат загиблого захисника більше не зможе отримати відстрочку. Тепер право на відстрочку мають лише рідні або неповнорідні брати та сестри загиблого чи зниклого безвісти військового.

З 2025 року більше не діє автоматична відстрочка від мобілізації для людей, які працюють на підприємствах та організаціях Міноборони.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо у ТЦК відмовили у відстрочці. Юрист розповіла, куди звертатися у таких випадках та як оскаржити рішення комісії.