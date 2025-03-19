Кінець війни, перемир'я і "червоні лінії": Зеленський прокоментував розмову Путіна і Трампа (головне)

Зеленський зробив важливі заяви про відносини з Росією, переговори та окуповані території

Президент України висловився про перемовини Трампа й Путіна 18 березня. На пресконференції він виступив разом із президентом Фінляндії, де політики обговорили ключові питання, що стосуються війни та ситуації на міжнародній арені.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав головні заяви Володимира Зеленського.

На заході було зібрано декілька важливих заяв, зокрема щодо відносин з Росією, переговорів, безпеки та міжнародної підтримки.

Путін показав "готовність до перемир’я"

Зеленський зазначив, що після нещодавніх переговорів Володимира Путіна й Дональда Трампа армія РФ здійснила одну з наймасштабніших атак на цивільні об’єкти України. Ворог 19 березня бив по енергетиці, лікарнях та транспорту, запустивши 150 дронів.

"Слова Путіна розходяться з реальністю", — додав президент.

Коли розмова з Трампом

Український очільник держави зазначив, що 19 березня відбудеться його телефонна розмова з президентом США. У ході обговорення піднімуть ключові питання безпеки, військової допомоги та подальшої підтримки Києва на міжнародній арені.

"Україна не визнає окуповані території російськими, це "червона лінія"", — підкреслив Зеленський.

Умови для Росії та завершення війни

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по військових об'єктах на території Росії, якщо РФ зупинить атаки на українську інфраструктуру.

"Просто обіцянок Путіна замало, має бути контроль. Головним субʼєктом цього контролю мають бути США", — наголосив політик.

Також, з його слів, Україна передасть партнерам список об'єктів, які РФ не повинна обстрілювати. Це, зокрема, енергетичні, інфраструктурні та цивільні об'єкти.

Він акцентував і на тому, що формування державної армії — це внутрішня справа.

"Я не буду обговорювати з росіянами, якою має бути наша армія", — сказав президент.

Крім того, висловив надію на мирне вирішення конфлікту в найближчому майбутньому, хоча зауважив, що для цього потрібно реальне припинення вогню та забезпечення стабільного контролю.

Важливість американської розвідки

Президент Зеленський зазначив, що без підтримки американської розвідки точність ударів українських воїнів та ефективність балістичних систем значно знижуються.

Він поставив питання до Путіна:

"Для чого це Путіну, якщо він не хоче нас вбивати, для чого йому боротися, щоб президент Трамп зупинив передачу цієї інформації? Це говорить про те, що це неадекватні вимоги. Путін хоче, щоб ми не бачили, коли летить балістика по українських цивільних. Усе це говорить про бажання продовжувати війну", — йдеться в повідомленні.

Про мирні переговори

Зеленський наголосив, що питання територій, ймовірно, стане одним з найбільш складних і чутливих на майбутніх переговорах.

"Перший крок — це безумовний ceasefire (припинення вогню — ред.), навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи, як то тиша в небі, тиша на морі. Але все одно дійде до тиші на всьому фронті", — сказав президент України.

Зустріч у Саудівській Аравії

Як зазначив український політик, Україну на наступному саміті представлятиме технічна команда.

Якщо під час зустрічі обговорюватимуть питання припинення вогню, то до переговорів долучаться військові, енергетики та фахівці з портової інфраструктури.

Це не буде така ж дипломатична зустріч, як минула, але президент не відкинув можливість, що подібний формат переговорів також може бути реалізований.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що британський аналітик підсумував розмову Трампа та Путіна. Фахівець знайшов, зокрема, позитивний момент.