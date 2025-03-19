Конец войны, перемирие и "красные линии": Зеленский прокомментировал разговор Путина и Трампа (главное)

Зеленский сделал важные заявления об отношениях с Россией, переговорах и оккупированных территориях

Президент Украины высказался о переговорах Трампа и Путина 18 марта. На пресс-конференции он выступил вместе с президентом Финляндии, где политики обсудили ключевые вопросы, касающиеся войны и ситуации на международной арене.

В этом материале "Телеграф" собрал главные заявления Владимира Зеленского.

На мероприятии было собрано несколько важных заявлений, в том числе относительно отношений с Россией, переговоров, безопасности и международной поддержки.

Путин показал "готовность к перемирию"

Зеленский отметил, что после недавних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа армия РФ совершила одну из самых масштабных атак на гражданские объекты Украины. Враг 19 марта бил по энергетике, больницам и транспорту, запустив 150 дронов.

"Слова Путина расходятся с реальностью", — добавил президент.

Когда разговор с Трампом

Украинский глава государства отметил, что 19 марта состоится его телефонный разговор с президентом США. В ходе обсуждения будут подняты ключевые вопросы безопасности, военной помощи и дальнейшей поддержки Киева на международной арене.

"Украина не признает оккупированные территории российскими, это "красная линия"", — подчеркнул Зеленский.

Условия для России и завершение войны

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по военным объектам на территории России, если РФ приостановит атаки на украинскую инфраструктуру.

"Просто обещаний Путина мало, должен быть контроль. Главным субъектом этого контроля должны быть США", — подчеркнул политик.

Также, по его словам, Украина передаст партнерам список объектов, которые РФ не должна обстреливать. Это, в частности, энергетические, инфраструктурные и гражданские объекты.

Он акцентировал и на том, что формирование государственной армии – это внутреннее дело.

"Я не буду обсуждать с россиянами, какой должна быть наша армия", — сказал президент.

Кроме того, выразил надежду на мирное разрешение конфликта в ближайшем будущем, хотя заметил, что для этого требуется реальное прекращение огня и обеспечение стабильного контроля.

Важность американской разведки

Президент Зеленский отметил, что без поддержки американской разведки точность ударов украинских воинов и эффективность баллистических систем значительно снижаются.

Он задал вопрос Путину:

"Для чего это Путину, если он не хочет нас убивать, зачем ему бороться, чтобы президент Трамп остановил передачу этой информации? Это говорит о том, что это неадекватные требования. Путин хочет, чтобы мы не видели, когда летит баллистика по украинским гражданским. Все это говорит о желании продолжать войну", — говорится в сообщении.

О мирных переговорах

Зеленский подчеркнул, что вопрос территорий, по всей вероятности, станет одним из наиболее сложных и чувствительных на предстоящих переговорах.

"Первый шаг — это безусловный ceasefire (прекращение огня — ред.), даже если до него нужно пройти какие-то пути, как тишина в небе, тишина на море. Но все равно дойдет до тишины на всем фронте", — сказал президент Украины.

Встреча в Саудовской Аравии

Как отметил украинский политик, Украину на следующем саммите будет представлять техническая команда.

Если во время встречи будут обсуждаться вопросы о прекращении огня, то к переговорам присоединятся военные, энергетики и специалисты по портовой инфраструктуре.

Это не будет такая же дипломатическая встреча, как предыдущая, но президент не исключил возможность, что подобный формат переговоров также может быть реализован.

Ранее "Телеграф" сообщал, что британский аналитик подытожил разговор Трампа и Путина. Специалист нашел, в частности, положительный момент.