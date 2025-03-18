"Україна в меню": британський аналітик підсумував розмову Трампа та Путіна

Експерт знайшов і позитивний момент

Під час переговорів президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним було досягнуто згоди про припинення ударів по енергетиці та, можливо, буде зупинка боїв у морі. На заході вже звернули увагу, що це дуже вже нагадує пропозицію, з якою українська делегація поїхала на переговори з американцями до Саудівської Аравії.

Про це розповів військовий аналітик, професор у Королівському коледжі Лондона та в Університеті Ексетера Майкл Кларк. Його слова наводить Sky News.

За його словами, результат може говорити про те, що у Вашингтоні все ж таки прислухаються до думки Києва, проте він пропонує не поспішати робити позитивні висновки.

"У дипломатичних колах є стара приказка: "Якщо тебе нема за столом, ти в меню". І повірте мені, Україна є в меню", — сказав Кларк.

Він зазначив, що припинення вогню в повітрі та на морі це те, що пропонувала українська делегація під час переговорів з американцями в Джидді. Однак тоді Вашингтон наполіг на запровадження повного припинення вогню на 30 днів.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ готовий піти на припинення обстрілу енергетичної інфраструктури.