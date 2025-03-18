Нічого без Європи: Зеленський категорично висловився про переговори щодо завершення війни в Україні

Цю заяву Зеленський зробив під час візиту в Фінляндію

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Фінляндії заявив, що Європа має бути повноправним учасником переговорів щодо завершення війни в України та майбутнього безпеки на континенті. Його заява пролунала на тлі завершення телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

Про це повідомляє SkyNews. Самі переговори між лідерами США та РФ Зеленський не коментував.

"Європа має бути за столом переговорів, і все, що стосується безпеки Європи, має вирішуватися разом з Європою", – наголосив президент України.

Його слова вкотре підкреслили позицію Києва: будь-які домовленості щодо майбутнього України не можуть ухвалюватися без її участі.

Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибув до Фінляндії, де у нього заплановані переговори з керівництвом країни. Основна увага буде зосереджена на питаннях оборонної підтримки, інвестиціях у виробництво зброї в України та європейській інтеграції Києва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що розмова Трампа з Путіним у вівторок, 18 березня, завершилась. Президенти США та Росії поговорили у телефонному режимі. Вона є найтривалішою в історії телефонних переговорів президентів США та РФ.