Україна згодна на припинення ударів по енергетиці, але не виконуватиме всіх вимог Путіна

В Україні готові до припинення обстрілів енергетичної інфраструктури

Україна готова підтримати пропозицію про припинення ударів по об’єктах енергетики, про яку домовилися президент США Дональд Трамп та Володимир Путін. При цьому на Банковій поки що не знають результатів переговорів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Його слова наводить Суспільне.

"Я розраховую, що ми матимемо розмову з президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці", — сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що Україна і Росія справді можуть домовитися про припинення обміну ударами за посередництва США. Однак він додав, що якщо Москва порушить домовленість, то Київ відповість тим самим.

Він зазначив, що зараз Путін хоче провести низку наступальних дій на Запорізькому, Харківському та Сумському напрямах, а також на сході України, щоб посилити тиск та продовжувати висувати свої ультиматуми.

"Я дуже хотів би, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін", — додав Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що у заявах Путіна прозвучали вимоги послабити ЗСУ, але Україна на це не піде. При цьому він зазначив, що готовий обговорювати будь-які пропозиції, які призведуть до тривалого та міцного світу.

Як повідомлялося раніше, Трамп та Путін говорили майже 2,5 години. Росія за підсумком відмовилася від запровадження 30-денного режиму повного припинення вогню, але натомість погодилася зупинити удари далекобійною зброєю по енергетичних об’єктах України. Крім того, повідомлялося, що вони обговорили деякі технічні аспекти імплементації припинення вогню у Чорному морі.

Примітно, що з подібними пропозиціями команда України приїжджала на переговори з американцями до Саудівської Аравії.