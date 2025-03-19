Скандального забудовника Войцеховського екстрадували до України: він обдурив інвесторів та втік - ЗМІ

В Україну екстрадували забудовника, який обдурив інвесторів 42 новобудови Києва та втік за кордон. Фірми, пов’язані з фігурантом, незаконно будували об’єкти на самовільно зайнятих ділянках без повного пакету дозвільної документації за цінами на 30-40% нижчими за ринкові.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора та Національна поліція. За даними "Української правди", йдеться про Анатолія Войцеховського.

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