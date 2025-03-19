Скандального застройщика Войцеховского экстрадировали в Украину: он обманул инвесторов и сбежал - СМИ
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В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева и сбежал за границу. Фирмы, связанные с фигурантом, незаконно строили объекты на самовольно занятых участках без полного пакета разрешительной документации по ценам на 30-40% ниже рыночных.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора и Национальная полиция. По данным "Украинской правды", речь идет об Анатолии Войцеховском.
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