Вирішив змінити оператора, але.. У Vodafone користувачі-старожили скаржаться на серйозну проблему

Йому виставили нездійснені умови

Водафон часто отримує критику з боку своїх абонентів. Українець, який був з цим оператором майже 20 років розповів про проблему з якою стикнувся.

Ситуація настільки обурила чоловіка, що він вирішив принципово перейти та перевести родину на іншого оператора. Його розмова з представниками Vodafone відбувалася на Facebook-сторінці оператора.

В чому суть проблеми

Чоловік хотів перейти на іншого оператора та створив відповідну заявку. Після цього отримав повідомлення від Vodafone про доступну для нього акцію та пропозицію лишитися. Абонент погодився, але термін опрацювання заявки — 4 години, а термін дії акції — 3 години.

"Хоч я і намагався скасувати заявку про перехід — це неможливо зробити навіть через гарячу лінію. Відповідно лише через 4 години прийшла смс, після якої я можу скасувати перехід. Так от — набираю підтримку водафон, щоб сказали — чи є акція чи вже пізно. І мені кажуть — так, час вичерпано. Немає для вас ніяких пропозицій, можете переходити до іншого оператора. Я кажу — так я невинен що не встиг в 3 години, це неможлива умова була, бо 4 години термін розгляду. На що мені кажуть — так ми це бачимо, ми це розуміємо, але нічого зробити не можемо", — розповів українець.

Що відповіли у Vodafone

У відповідь представники Vodafone надіслали йому стандартну відписку: "дуже шкода, зверніться у приватні повідомлення". Але чоловік продовжував писати у соцмережах та висловлювати своє обурення ситуацією. З цього можна зробити висновок, що проблема не вирішилася.

"Поставили наперед нездійсненні умови, щоб посміятися з мене? Якщо ви так, то я теж зараз принципово всю сім'ю переведу на іншого оператора, а про вас забуду як про кошмар", — написав врешті українець.

Раніше "Телеграф" розповідав, який мобільний оператор має найкраще покриття в Україні. Ми порівняли трьох ключових гравців — Київстар, Vodafone та lifecell.