Погода підготувала неприємний сюрприз на кінець березня: чого чекати 31 березня

Діставайте куртки та парасольки

Погода в Україні дивує своїм прогнозом кожного дня, буває і тепло, а є такі дні, коли земля покривається льодом. В останній день березня природа підготувала українцям сюрприз у вигляді опадів у більшості областях.

Так, 31 березня день пройде з опадами. Такі дані оприлюднив Укргідрометцентр.

Який прогноз дає Укргідрометцентр, де будуть опади

За даними, які надають синоптики, країну очікує прохолодний день з опадами та температурами в діапазоні від +6 до +15 градусів тепла.

Захід України : Температура коливатиметься від +6 до +14 з дощами;

: Температура коливатиметься від +6 до +14 з дощами; Центр : Очікується +9…+14, хмарно з періодичними опадами у вигляді дощу;

: Очікується +9…+14, хмарно з періодичними опадами у вигляді дощу; Схід : Температурний режим +8°C…+15°C, ймовірність дощів висока;

: Температурний режим +8°C…+15°C, ймовірність дощів висока; Південь (Одеса, Крим): Дещо тепліше — +9…+19 градусів тепла, часткова мінливість хмарності.

За даними карти, які надає Ventusky, ситуація в Україні характеризується нестійкою погодою з опадами. Найбільша концентрація опадів спостерігається в західних та східних регіонах країни.

На карті показано, що західні області, зокрема Львівська, Тернопільська та Чернівецька, вкриті густими синіми та зеленими плямами. Це може вказувати на значну кількість опадів.

На сході, особливо в районі Донецької та Луганської області, також можуть бути інтенсивні опади. Жовто-помаранчеві відтінки на карті свідчать про сильні дощі.

Варто зазначити, що такі довгострокові прогнози зазвичай будуються на підставі історичних даних, а тому картина в прогнозі може сильно відрізнятися від реальної ситуації.

Раніше "Телеграф" писав, що весняні дощі з перервами накриватимуть Україну до кінця місяця. Вже 31 березня синоптики прогнозують грозу в центральних регіонах і не тільки.