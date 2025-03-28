Чоловік на Рівненщині перетворив зустріч з поліцією на духовний перформанс: в мережі бурхливо реагують

Українці припускають, що тепер з'явилась нова ікона

Чоловік посеред вулиці у Рівненській області впав на коліна та молився на поліцейську машину. Після чого встав та пішов.

Українці зняли на відео цей курйозний момент. Про це повідомляють в Телеграм-каналах.

На опублікованих кадрах помітно, що чоловік спершу близько підійшов до машини працівників поліції, потім встав на коліна та почав хреститися. Далі він підняв руки, подився в небо, а згодам головою торкатися землі.

Перехожі обертались. У людей це викликало посмішку, адже не щодня зустрінеш українців, які мають таку повагу до поліції.

Користувачі мережі відреагували на цей вчинок чоловіка та написали коментарі під відео.

Нагадаємо, українка купила в супермаркеті печериці, проте, коли розпакувала їх вдома, здивувалася. В упаковці під великими грибами "сховалася" купка маленьких.

Раніше "Телеграф" писав, що риба-стрибунка влаштувала переполох у магазині на Львівщині. А також розповідали, що у TikTok завірусилися відео із "двійником" президента України Володимира Зеленського. Схожість італійського блогера з українським лідером настільки сильна, що залишає безліч коментаторів у розгубленості.