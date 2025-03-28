"Йому варто прийняти пігулки": у Зеленського поглузували із чергових заяв Путіна

Литвин підтвердив, що російські окупанти порушують "енергетичне перемир'я"

В Офісі президента України Володимира Зеленського відреагували на чергові брехливі заяви російського правителя Володимира Путіна, який заявив про готовність "співпрацювати з ким завгодно" та необхідність запровадити "тимчасове управління" в України. У відповідь на нові "анекдоти з Кремля" у Зеленського порадили Путіну хоч іноді вмикати мозок та "прийняти пігулки".

Про це написав радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин в X (Twitter). Він припустив, що будь-які ліки на Путіна вже дуже слабо діють, проте йому варто хоча б спробувати, може, вийде почати думати головою, а не чимось іншим.

"Якщо Путін не розуміє, з ким йому потрібно спілкуватися, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому варто просто прийняти якісь пігулки, щоб активізувати мозкову діяльність – якщо припустити, що такі пігулки все ще впливають на нього", – написав він.

Також Литвин підтвердив, що російські окупанти порушують "енергетичне перемир'я". Тільки за останні 24 години було два російські удари, які завдали шкоди українській енергетичній інфраструктурі, без урахування повних звітів на кінець дня.

"Запобігання подальшим подібним атакам — це те, за що відповідають наші партнери", – додав він, натякаючи, що США нічого не роблять, щоб покарати Росію за порушення домовленостей.

Нагадаємо, що Путін ближче до ночі 27 березня виступив з черговою низкою хворих заяв. Серед іншого, Путін вимагає віддати Україну під "тимчасове управління", розмріявся про "добивання ЗСУ", вчергове вже назвав президента України Володимира Зеленського "нелегітимним" та ниє, що Європа намагається його "обдурити".

До цього президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому форматі, але лише з позиції сили. Він вважає, що нині російський "президент" не зацікавлений у припиненні війни. Президент підкреслив, що мета України — не підлаштовуватися під агресора, а навпаки, змусити його зупинити війну.