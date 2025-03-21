Четыре человека погибли в ужасном ДТП в Полтавской области (фото)

К сожалению, не обошлось без погибших

На Полтавщине произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Погибли четыре человека, среди них несовершеннолетний.

Как сообщила полиция Полтавщины, авария произошла 21 марта около 18:40 на дороге между селами Бондари и Харсики Чернухинской общины. По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль Volkswagen.

За рулем микроавтобуса находился 65-летний водитель, в легковушке — 24-летний парень. В результате столкновения водитель Ford, его 63-летняя пассажирка, а также 16-летний пассажир Volkswagen погибли на месте происшествия.

Водителя легковушки медики пытались спасти, но он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

На месте трагедии работали следователи Главного управления полиции Полтавщины, следственно-оперативная группа Лубенского района и эксперты-криминалисты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре легковушка сбила маму с двумя детьми на пешеходном.