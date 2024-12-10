Американський бізнесмен з проросійськими симпатіями постачатиме міні Україні

У Румунії в нього є бізнес з виробництва боєприпасів

Україна купуватиме міни до мінометів у компанії з Румунії. Контракт уже укладено, але з'ясувалося, що її власник підтримав проросійського кандидата в президенти на нещодавніх виборах.

Про це заявив Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді це досить непроста і цікава історія", — зазначає Згурець і додає, що у ній є 2 боки медалі. Власником компанії є американець Чарльз Дуглас Андерсон. Напрямком зброї він займається уже понад 10 років, і торік викупив румунську компанію. Тепер в Румунії у нього є бізнес з виробництва боєприпасів. При цьому у США цей чоловік також займається консалтинговою діяльністю.

Згурець також розповів, що ця компанія називається Wall Street Capital Partners. Основний напрямок її діяльності – консалтинг, але є декілька додаткових відгалужень. Сам Андерсон є колишнім військовим, він співпрацює з посольствами та укладає оборонні закупівлі. Одним з таких є закупівля мін до мінометів для української Агенції оборонних закупівель. Сума контракту складає близько 44 мільйонів євро.

Проте важливо, що цей громадянин США підтримує проросійського кандидата в Румунії, але тим часом постачає міни для України.

"Так це виглядає зараз у першочерговому сприйнятті, треба ще розбиратися й деталізувати", — додає директор Defense Express.

Це уже не перший контракт України з цією компанією. Раніше, як каже Згурець, Україна уже намагалась закупити міни на близько 100 тисяч доларів. Їх мали б доставити до нашої країни у 2025-2026 роках, але їх не проплатили.

Тому, на його думку, необхідно ретельно досліджувати компанії та партнерів, з якими планують укладати угоди компанії. Цей американець викупив фірму в Румунії, і вона отримала інвестиції з боку штатів, проте, за інформацією експерта, підприємство не має потужностей для виробництва мін для мінометів. Воно виготовляє лише порох, а про інше – вибухівку, підривачі, корпуси та інше, — потрібно подбати окремо.

Висновок з цієї історії автор робить такий: є американець, який викупив румунську компанію, що планує постачати міни до України. Водночас він підтримував проросійського кандидата на виборах у Румунії. Тому, як зазначає Згурець, те, що Агенція оборонних закупівель не провела докладне дослідження майбутнього партнера, виглядає досить дивно. Тим більше, що основна вимога до Агенції – пошук та укладання контрактів безпосередньо з виробниками зброї, а не з посередниками.

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