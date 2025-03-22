Закупка мин для фронта вызвала критику Антикоррупционного совета. Что не так с новыми контрактами Минобороны

Несмотря на срывы контрактов и публичную огласку, ответственности за ненадежную поставку мин или некачественную продукцию никто не понес

Мины в ВСУ лимитированы — бригады на самых горячих участках фронта могут использовать около 50 мин в сутки, а этого мало. Между тем Министерство обороны Украины решило заказать большой объем мин калибра 120 мм у государственных производителей, неоднократно не выполнявших контракты. Общественный антикоррупционный совет при Минобороны выступил против.

Об этом пишет директор Defense Express Сергей Згурец в своей колонке на "Эспрессо". Совет подчеркнул, что закупка у предприятий, выполнивших менее половины предыдущих соглашений, ставит под угрозу обеспечение фронта боеприпасами.

Также Общественный совет указывает, что, несмотря на срывы контрактов и публичную огласку, ответственности за ненадежную поставку мин или некачественную продукцию никто не понес. Речь идет об одном из государственных предприятий, подчиненных Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Именно ему (хотя предварительный контракт выполнен не был) Минобороны хочет заказать 300 тыс. мин калибра 120 мм.

В связи с этим Общественный антикоррупционный совет обратился к Ставке верховного главнокомандующего с двумя предложениями:

министерству обороны следует внедрить практику диверсификации поставщиков боеприпасов, чтобы минимизировать риски зависимости от одного производителя

необходимо обнародовать данные о количестве рекламаций и боеприпасов, возвращенных производителям

Согласно данным, ранее обнародованным Минстратегпромом, замене подлежали 24 тыс. мин калибра 120 мм и большинство из них уже заменили. Однако этот инцидент требует детального рассмотрения, а проблема с поставкой боеприпасов для фронта должна быть решена.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил на пресс-конференции, что существуют проблемы с порохами. В то же время, пишет Згурец, в производстве мин использовали взрыватели от танковых снарядов вместо предназначенных для минометов.

Поэтому мины не активировались и не взрывались. Кто именно принял решение заменить взрыватели, неизвестно, но нужно найти ответственных за эти случаи, отмечает директор Defense Express.

Представители Общественного антикоррупционного совета подают в правоохранительные органы заявление о преступлении, связанном с ненадлежащими действиями чиновников во взаимодействии с поставщиками. Заявление подкреплено названиями, цифрами и другими данными, которые пока не должны стать известны широким массам.

Згурец подчеркнул, что у ситуации будет продолжение, а СМИ будут следить за событиями вокруг заказа мин у производителя, который не способен обеспечить качественные поставки боеприпасов для Сил обороны. Он констатировал, что на фронте наши защитники вынуждены компенсировать недостатки оборонно-промышленных предприятий своим мужеством.