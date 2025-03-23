Защищал и помогал: зачем в СССР под окнами делали шкаф
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На это было три причины — "Телеграф" рассказывает подробнее
Ящик под окном в СССР многие замечали, но большинство людей не знают для чего их делали. Этот элемент дизайна, характерный для многих хрущевских квартир, всегда вызывал вопрос о своей функциональности.
"Телеграф" расскажет, зачем в хрущевках делали своеобразный шкаф под окном. А также, какие преимущества она дает.
Хранение банок и белья
Одно из основных преимуществ ящика под окном – это возможность использовать его как дополнительное место для хранения. Благодаря своей глубине и пространству, ящик может использоваться для хранения различных вещей, таких как постельное белье, подушки, одежда или предметы сезонного использования. Это позволяет оптимизировать использование ограниченного места в квартире и сохранить порядок.
От ветра и холода
Еще одним положительным аспектом ящика под окном есть его вклад в улучшение теплоизоляции помещения. Благодаря тому, что ящик создает дополнительный воздушный слой между оконным проемом и внутренним помещением, он способствует уменьшению проникновения холодного воздуха и улучшает сохранность тепла. Это особенно важно в холодные зимние месяцы, когда каждая единица тепла ценна.
Мини-бар по-советски
Это незаполненное пространство под кухонным окном, которое есть в зданиях 50-70-х годов, также называли хрущевским холодильником. В стенное проем можно вставлять шкаф для размещения вещей или кухонного оборудования.
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