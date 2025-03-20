Портретом Леніна і бур'яном: як ще на Великдень в СРСР фарбували яйця (фото)

Доводилось ходити по подвір'ю, збирати лушпиння і варити овочі

Великдень в СРСР попри антирелігійну політику радянської влади все одно святкували, Багато родин продовжували дотримуватися давніх традицій фарбування яєць до цього свята, хоча часто це робили таємно.

"Телеграф" розповідає, як в СРСР фарбували яйця. Було всього три найпопулярніших способи.

Яйця у цибулі

Найпоширенішим способом було фарбування яєць цибулинням. Для цього збирали лушпиння цибулі протягом зими, варили його у воді, а потім занурювали туди яйця. Залежно від концентрації відвару та часу варіння, яйця набували різних відтінків – від світло-жовтого до темно-коричневого або навіть бордового.

Буряк і шпинат фарбували яйця

Також використовували природні барвники: відвар буряка для червоного кольору, шпинат або кропиву для зеленого, ромашку для жовтого. Заможніші родини або ті, хто працював на хімічних підприємствах, могли дістати анілінові барвники.

Петрушка і кріп для прикраси яєць

Для створення візерунків на яйцях прикріплювали листочки петрушки, кропу чи інших рослин, загортали в марлю і тоді варили у відварі. Часто використовували віск – наносили візерунки, а потім фарбували.

Символіка СРСР і портрет Леніна

Зокрема, у радянський час найпопулярнішим кольором для фарбування яєць був червоний. Це пояснювалося не лише історичними традиціями, а й тим, що червоний був основним кольором радянської ідеології, асоціювався з революцією, комунізмом і перемогою. Іноді на пофарбованих яйцях могли зображати портрет Леніна, радянську символіку або пропагандистські гасла. Такий підхід відображав спроби влади адаптувати народні звичаї під офіційну ідеологію.

Хоча офіційно релігійні свята не відзначалися, люди берегли ці традиції, передаючи їх від покоління до покоління, зберігаючи культурну спадщину попри ідеологічний тиск.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в СРСР одна крапля олії рятувала яйця, і чому це було небезпечним.