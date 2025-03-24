Новый автопарк вместо скважин: "Укрнафта" завалила очередные ключевые показатели, говорит эксперт

По мнению Шнайдера, нынешние темпы работы "Укрнафты" не впечатляют

Сравнение плановых показателей, заложенных в финансовый план "Укрнафты" на 2024 год, с фактическими показывает "ошеломляющий" провал работы по всем направлениям и потерю десятков миллионов государственных средств, считает политический обозреватель Михаил Шнайдер.

Как он отмечает на своей странице в Facebook, цифры фактических показателей демонстрируют колоссальное отставание в темпах сооружения и ввода в эксплуатацию новых скважин, особенно в объемах дополнительной добычи углеводородов.

По словам Шнайдера, вместо обещания построить 30 и передать в эксплуатацию 19 скважин в 2024 году, по факту "Укрнафта" смогла ввести в действие только 9 объектов, еще 1 скважина является переходной с предыдущего года, а фактические показатели добычи из новых скважин отстают от плановых на 92% по нефти с конденсатом и на 42% по природному газу.

По мнению обозревателя, причина такого провального результата лежит не в финансовом ресурсе, ведь в 2024 году "Укрнафта" получила колоссальный инвестиционный бюджет — 26 млрд. грн. или 650 млн. долларов США.

Эксперт считает, что большой ошибкой был отказ от расширения собственного бурового флота. Он отмечает, что хотя в инвестплане на 2024 год были заложены средства на 2 тяжелых буровых станка, до закупки руки не дошли.

"Зато парк легковых авто и внедорожников "Укрнафты" пополнили 140 новеньких Камри, Королл и Хайлюксов, Хюндаев Стария, Рено Дастеров, Опелей Зафиры и т.д.", — пишет он.

Еще одной причиной, по его мнению, стали качество работ подрядных организаций, строящих скважины под ключ, которые "бурят, чтобы бурить", несмотря на технологические аспекты.

Шнайдер напомнил и о том, что у правоохранительных органов возникли большие вопросы к бывшему заместителю директора по разведке и разработке месторождений — Владимиру Гришаненко. По данным следствия ПАО "Укрнафта" за подписью Гришаненко в 2024 заключила несколько договоров на оказание услуг по проведению "гидравлического разрыва пластов" на общую сумму около полумиллиарда гривен.

"При этом с каждого такого договора, по версии следствия, господин Гришаненко пожелал иметь с подрядчиком собственный "гешефт" в виде откатов, которые составляли до 50% прибыли подрядчика", — пишет Шнайдер.

После проведенных у Гришаненко обысков, глава "Укрнафты" Сергей Корецкий понизил Гришаненко в должности, но не уволил. По мнению Шнайдера Корецкий не решается уволить Гришаненко из-за того, что тот является очень ценным кадром и носителем чувствительной информации в расходах.

В этом году работу Корецкого впервые должен оценивать независимый Наблюдательный совет. "Оценка, которую члены Наблюдательного совета поставят руководителю нефтяной компании, провалившей добычу и бурение, станет одновременно и оценкой для самого Наблюдательного совета. Результатов осталось ждать недолго", — заключает Шнайдер.