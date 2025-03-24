Загартовуйтесь як японці: нардеп прокоментував відключення опалення в садках Києва

Центрального опалення в Японії немає

Вже з понеділка, 24 березня, опалювальний сезон у Києві починає добігати кінця. Спочатку відключать житлові будинки, а згодом заклади освіти. При цьому в парламенті не вважають, що поки що рано це робити й навіть наводять приклад Японію.

Народний депутат Сергій Нагорняк ("Слуга народу") в ефірі "Новини Live" розповів, що там дітей привчають до холоду змалку. Після цього він запропонував переймати досвід у східних колег.

"Виявляється в Японії в дитячих садках взагалі немає опалення і вони своїх дітей привчають до цього з раннього дитинства", — сказав він і додав, що там крім відсутності опалення також відкривають вікна навстіж.

Нардеп додав, що через це японські діти не хворіють і запропонував українцям теж гартуватися.

"Я думаю, що зима вже позаду і якщо в садках буде надто висока температура, це теж може певним чином нашкодити здоров’ю дітей. Я думаю, що вже настав час готуватися до весни, погода цьому сприяє і завершення опалювального сезону вже до часу", — зазначив Нагорняк.

Варто зазначити, що Японія в основному знаходиться сильно південніше України і має тепліший клімат взимку. Якщо для Києва взимку вважаються характерними морози -5...-10 градусів, то для умовних Токіо або Осаки холодними вважаються 0...+5 градусів. Однак там свою роль відіграє висока вологість, що робить загартування більш обґрунтованим. У разі раптових падінь температур у теплих регіонах Японії використовують переносні обігрівачі.

Щодо північних регіонів, на кшталт острова Хоккайдо, то зима там більше нагадує українську, а тому у навчальних закладах є повноцінне опалення у вигляді стаціонарних газових обігрівачів, мазутних котлів чи пічок. Центрального опалення в Японії справді немає.

Як повідомлялося раніше, в Україні йде обговорення можливого підвищення тарифів на газ для населення. На це натякають як представники Нафтогазу, так і чиновники, які займаються енергетичною сферою.