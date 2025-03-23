Коли у Києві почнуть відключати опалення: Кличко назвав дату

Порівняно з минулим роком у 2025 році опалення почнуть відключати на кілька днів раніше

Опалювальний сезон у Києві закінчується з понеділка, 24 березня. З початку тижня почнуть вимикати житлові будинки від теплопостачання.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє мер міста Віталій Кличко. За його словами, таке рішення міська влада ухвалила через прогноз синоптиків щодо стабільного потепління.

"А також ми керуємося необхідністю раціонального використання природного газу", — наголосив міський голова.

Кличко додав, що будівлі закладів соціальної сфери — медустанови, дитсадки, школи та інші відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

До речі, порівняно з минулим роком у 2025 році опалення відключають на кілька днів раніше, оскільки зробити це дозволяє температура повітря.

Мер нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та завершення роботи потрібно близько тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода наприкінці березня. За його словами, у період з 23 по 24 березня відбудеться несуттєве похолодання, яке торкнеться переважно західних та північних регіонів країни.