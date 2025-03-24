Закаляйтесь как японцы: нардеп прокомментировал отключение отопления в садиках Киева

Центрального отопления в Японии нет

Уже с понедельника, 24 марта, отопительный сезон в Киеве начинает подходить к концу. Сначала отключат жилые дома, а позже заведения образования. При этом в парламенте не считают, что пока еще рано это делать и даже приводят в пример Японию.

Народный депутат Сергей Нагорняк ("Слуга народа") в эфире "Новини Live" рассказал, что там детей приучают к холоду с малых лет. После чего он предложил перенимать опыт у восточных коллег.

"Оказывается в Японии в детских садиках вообще нет отопления и они своих детей приучают к этому с раннего детства", — сказал он и добавил, что там помимо отсутствия отопления также открывают окна нараспашку.

Нардеп добавил, что из-за этого японские дети не болеют и предложил украинцам тоже закаляться.

"Я думаю, что зима уже позади и если в садиках будет слишком высокая температура, это тоже может определенным образом навредить здоровью детей. Я думаю, что уже пора готовиться к весне, погода этому способствует и завершение отопительного сезона уже ко времени", — отметил Нагорняк.

Стоит отметить, что Япония в основном находится сильно южнее Украины и имеет более теплый климат зимой. Если для Киева зимой считаются характерными морозы в -5… -10 градусов, то для условных Токио или Осаки холодными считаются 0…+5 градусов. Однако там свою роль играет высокая влажность, что делает роль закалки более обоснованной. В случае внезапных падений температур в теплых регионах Японии используют переносные обогреватели.

Что касается северных регионов, вроде острова Хоккайдо, то зима там более напоминает украинскую, а потому в учебных заведениях есть полноценное отопление в виде стационарных газовых обогревателей, мазутных котлов или печек. Центрального отопления в Японии действительно нет.

Как сообщалось ранее, в Украине идет обсуждение возможного повышения тарифов на газ для населения. На это намекают как представители "Нафтогаза", так и чиновники, занимающиеся энергетической сферой.