Рахунок йде на десятки мільярдів: польська компанія заборгувала Україні озброєння

Заборгованість постачальника складає вже майже третину від всіх таких порушень по ДПС

Польська компанія PHU Lechmar Sp. z o.o. затримує постачання давно сплаченого з державного бюджету озброєння. Станом на початок весни дебіторська заборгованість компанії складає 26,5 млрд грн, а з порушенням строків поставок вже майже 1,7 млрд грн.

Про це народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк дізнався з відповідей Державної прикордонної служби на депутатські запити.

У ДПС повідомили, що станом на 10.03.2025 дебіторська заборгованість за державними контрактами, укладеними з PHU Lechmar Sp. z o.o. у 2024 році за бюджетною програмою КПКВК 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" становила 26 587 924, 4 тис. грн, у тому числі дебіторська заборгованість з порушенням строків поставки продукції – 1 685 878,3 тис. грн.

Зі свого боку, держава повністю виконала свої обов'язки по оплаті ще у 2024 році, коли здійснила передоплату.

В іншій відповіді йдеться, що станом на 10.03.2025 розмір заборгованості за укладеними протягом 2022-2025 років державними контрактами із закупівлі озброєння, зброї, боєприпасів, військової техніки, засобів та обладнання, за якими не було здійснено поставки продукції у строк, складає 7 млрд 875,6 млн грн. Разом з тим, станом на 17.03.2025 така заборгованість складає 5 млрд 657,9 млн грн.

Таким чином, заборгованість компанії PHU Lechmar Sp. z o.o. складає вже 30% від всіх таких порушень по Держприкордонслужбі при тому, що Україна всі зобовʼязання виконала.