Счет идет на десятки миллиардов: польская компания задолжала Украине вооружение

Задолженность поставщика составляет уже почти треть всех таких нарушений по Госпогранслужбе

Польская компания PHU Lechmar Sp. z oo задерживает поставки давно оплаченного из государственного бюджета вооружения. По состоянию на начало весны дебиторская задолженность компании составляет 26,5 млрд. грн., а с нарушением сроков поставок уже почти 1,7 млрд. грн.

Об этом народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк узнал из ответов Государственной пограничной службы на его депутатские запросы.

В Госпрогранслужбе сообщили, что по состоянию на 10.03.2025 дебиторская задолженность по государственным контрактам, заключенным с PHU Lechmar Sp. z oo в 2024 году по бюджетной программе КПКИК 2101150 "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" составила 26 587 924,4 тыс. грн, в том числе дебиторская задолженность с нарушением сроков поставки продукции – 1685878,3 тыс. грн.

Со своей стороны государство полностью выполнило свои обязательства по оплате еще в 2024 году, когда осуществило предоплату.

В другом ответе говорится, что по состоянию на 10.03.2025 размер задолженности по заключенным в течение 2022-2025 годов государственным контрактам по закупке вооружения, оружия, боеприпасов, военной техники, средств и оборудования, по которым поставки продукции не осуществлены в срок, составляют 7 млрд 875,6 млн грн. Вместе с тем, по состоянию на 17.03.2025 такая задолженность составляет 5 млрд 657,9 млн грн.

Таким образом, задолженность компании PHU Lechmar Sp. z oo составляет уже 30% всех таких нарушений по Госпогранслужбе при том, что Украина все свои обязательства выполнила.