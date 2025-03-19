Чоловік пройшов ВЛК і проігнорував "бойову" повістку: як суд покарав порушника

Обвинувачений визнав свою вину та уклав угоду з прокуратурою

За ухилення від призову на військову службу судили чоловіка у Нікополі на Дніпропетровщині. Військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК та СП на відправку у військову частину.

Про це стало відомо з вироку суду. Інцидент стався на початку грудня 2024 року, коли обвинувачений, отримавши повістку та підписавши її, не з’явився у призначений час до військкомату.

Згідно з матеріалами справи, чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби. Однак наступного дня, замість прибуття на відправку до військової частини, він проігнорував повістку без поважних причин.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокуратурою про визнання винуватості. За ухилення від мобілізації (ст. 336 КК України) йому призначили чотири роки позбавлення волі. Водночас суд врахував те, що чоловік раніше не мав проблем із законом, позитивно характеризувався та співпрацював зі слідством.

Як наслідок, суд звільнив його від відбуття покарання з випробувальним строком на два роки. Протягом цього часу засуджений зобов’язаний регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Вирок суду

Нагадуємо, що в Одеській області судили чоловіка за ухилення від військового обліку під час воєнного стану. Військовозобов'язаний ігнорував виклики до ТЦК та СП.

За матеріалами справи, обвинувачений не з'явився до територіального центру комплектування для уточнення своїх облікових даних та проходження ВЛК. Військовозобов'язаний неодноразово ігнорував повістки та відмовлявся проходити медкомісію без поважних причин. Після вручення чергової повістки він знову не з’явився у призначений час.

Зважаючи на повне визнання провини та щире каяття, суд призначив обвинуваченому штраф у розмірі 5 100 гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пояснив, що не прийшов до ТЦК, бо переплутав дату виклику.