Опалювальний сезон в Україні завершують через Росію? Нардеп розкрив деталі

Тепло в Україні подається приблизно з 15 жовтня до 15 квітня

Опалювальний сезон в Україні завершується — зокрема в Києві опалення почали відключати з 24 березня. Теплопостачання можуть припиняти через дефіцит газу, який виник через атаки Росії на газовидобувну інфраструктуру Україні. Втім, за нормами, температура повітря дозволяє припиняти подачу тепла.

Про те, що відключення опалення пов'язане з нестачею газу заявив народний депутат України, ексміністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко. Офіційних заяв з цього приводу немає. Він нагадав, що останнім часом росіяни завдали п'ять потужних ударів по газовидобувній інфраструктурі Україні. Це призвело до втрати 40% їхньої потужності з видобутку.

"Нам просто не вистачає зараз газу. Тому ініціація закінчення опалювального сезону була з боку оператора ГТС, який відповідає за баланс газу і відповідно НАК "Нафтогаз. Так співпало, що слава Богу, дотягнули до кінця березня", — сказав нардеп.

Коли відключають опалення в Україні

Порядок ввімкнення та відключення опалення регламентується пунктом 8 Правил надання послуг з теплопостачання, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року № 830. Зазвичай тепло в Україні подається з 15 жовтня до 15 квітня.

Водночас у постанові Кабміну не прописані дати. Опалення вмикають коли середньодобова температура повітря нижча за +8 градусів протягом трьох днів поспіль. Відключають теплопостачання, коли температура перевищує +8 градусів три дні поспіль. Варто зазначити, що наразі температурні показники відповідають цим нормам.

Як писав "Телеграф", народний депутат Сергій Нагорняк ("Слуга народу") прокоментував відключення опалення в садках Києва. Він порадив батькам брати приклад з Японії та загартовувати дітей.