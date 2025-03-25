Отопительный сезон в Украине завершают из-за России? Нардеп раскрыл детали

Тепло в Украине подается примерно с 15 октября по 15 апреля

Отопительный сезон в Украине завершается — в частности, в Киеве отопление начали отключать с 24 марта. Теплоснабжение могут прекращать из-за дефицита газа, возникшего из-за атак России на газодобывающую инфраструктуру Украины. Впрочем, по нормам температура воздуха позволяет прекращать подачу тепла.

О том, что отключение отопления связано с нехваткой газа, заявил народный депутат Украины, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко. Официальных заявлений на эту тему нет. Он напомнил, что в последнее время россияне нанесли пять мощных ударов по газодобывающей инфраструктуре Украины. Это привело к потере 40% их мощности по добыче.

"Нам просто не хватает сейчас газа. Поэтому инициация окончания отопительного сезона была со стороны оператора ГТС, отвечающего за баланс газа и соответственно НАК "Нафтогаз". Так совпало, что слава Богу дотянули до конца марта", — сказал нардеп.

Когда отключают отопление в Украине

Порядок включения и отключения отопления регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 21 августа 2019 года № 830. Обычно тепло в Украине подается с 15 октября по 15 апреля.

В то же время, в постановлении Кабмина не прописаны даты. Отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов в течение трех дней подряд. Отключают теплоснабжение, когда температура превышает +8 градусов три дня подряд. Стоит отметить, что температурные показатели сейчас соответствуют этим нормам.

Как писал "Телеграф", народный депутат Сергей Нагорняк ("Слуга народа") прокомментировал отключение отопления в садах Киева. Он посоветовал родителям брать пример из Японии и закалять детей.