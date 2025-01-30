Запаси газу в Україні досягли історичного мінімуму? Що кажуть у "Нафтогазі"

Опалювальний сезон Україна пройде

Запаси газу в українських сховищах могли досягти історичного мінімуму. Нині вони нібито становлять лише 10 відсотків від загального обсягу.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. При цьому він зазначає, що питання не в тому, чи Україна зможе пройти опалювальний сезон з таким обсягом газу, а в тому за який рахунок це буде зроблено.

"Нафтогаз" може закупити газ по 550-600 доларів, і тоді його вистачить. Але це будуть збитки", — припускає Попенко.

Водночас важливо зазначити, що "Нафтогаз" днями виступив із офіційною заявою про те, що "газу вистачить".

"Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло в оселях українців – головний пріоритет нашої роботи. Група Нафтогаз також імпортує паливо – маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни", – наголосив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "Укренерго" зробили заяву про те, чи найближчим часом плануються відключення світла.