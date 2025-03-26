У Кам’янському хочуть витратити космічні гроші на прибирання листя (тендер)

Аукціон розпочнеться на початку квітня

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради має намір витратити 10 млн. гривень на прибирання листя і не тільки. За допомогою тендеру обиратимуть, хто надасть цю послугу мерії.

Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro. Зазначається, що за вищевказану суму виконавцю необхідно буде виконувати послуги прибирання та підмітання вулиць від сміття та опалого листя (у тому числі газонів та тротуарів) на території лівобережної частини міста та Дніпробуду.

Дата оприлюднення інформації на сайті – 25 березня. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 2 квітня 2025 року. Початок аукціону — 03 квітня 2025 року.

Зазначається, що Департамент замовляє виконавцю послуги, у тому числі прибирання автошляхів та тротуарів, сміття на узбіччях та розподільній смузі, прибирання автопавільйонів від сміття влітку, автобусних зупинок від сміття, прибирання вулиць у літній період тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпропетровській області гімназія хоче закупити обладнання для класу за більш ніж 200 тисяч. Предметом закупівлі є різноманітне обладнання для класу безпеки, у тому числі: різні стенди та інсталяції, іграшки, манекени, металошукачі з дисплеєм, моделі та макети мін, гранат, снарядів, протигази, вогнегасники, медичне обладнання, у тому числі ноші та маска для штучної вентиляції легень.