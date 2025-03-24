Прифронтова Дніпропетровщина під час війни витратить понад 80 млн гривень на вуличне освітлення

Виграв тендер єдиний учасник торгів

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради оголосив масштабний тендер на послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення. Очікувана вартість закупівлі становить 81 мільйон 200 тисяч гривень.

Про це стало відомо з оголошення на порталі "Prozorro". За умовами закупівлі, передбачено реалізацію робіт з упорядкування міського простору, які мають бути завершені до кінця 2025 року.

Переможцем тендеру стало комунальне підприємство "Міськсвітло" Дніпровської міської ради, яке було єдиним учасником.

Замовник наголошує на тому, що всі роботи мають відповідати високим стандартам якості та бути завершеними вчасно. Контролюватиме процес виконання благоустрою Дніпровська міська рада.

Згідно з технічним завданням, переможець тендеру має замінити електроопори, кабелі, дроти та світильники.

Нагадуємо, раніше Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради проводив тендер на послуги з прибирання вулиць міста. Очікувана вартість закупівлі становила 343 мільйони 424 тисячі гривень (понад 8 мільйонів доларів за теперішнім курсом).

Згідно з документацією, розміщеною на майданчику Prozorro, прибирання має відбуватись у п'яти районах міста: Шевченківському, Новокодацькому, Соборному, Центральному та Чечелівському. До зони обслуговування також увійдуть шляхопроводи Дніпра.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі під час війни хочуть витратити 50 млн гривень на капремонт закладу культури. Оплата буде здійснена за фактом виконаних робіт, протягом 120 днів.