У Львові під час війни хочуть витратити космічну суму на труби (тендер)

Тендер поділено на дев’ять лотів

Львівське міське комунальне підприємство "Львівтеплоенерго" вирішило закупити труби сталеві попередньо теплоізольовані та комплектуючі до них. На це планується витратити понад 96 мільйонів гривень.

Ця інформація була опублікована на офіційному майданчику державних публічних закупівель Prozorro. Там зазначено вартість у розмірі 96 086 000 гривень.

Дата оприлюднення – 4 березня. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій становив 12 березня поточного року. Строки постачання товарів, виконання робіт, надання послуг – до 31 грудня 2025 року включно.

Зазначається, що всього є дев’ять лотів, кожен із яких оцінюється у певну вартість. Наприклад, 1 лот оцінюється у 3 261 000 гривень. При цьому вже є кілька учасників, які готові поставити підприємству необхідне замовлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпропетровській області гімназія хоче закупити обладнання для класу за більш ніж 200 тисяч. Предметом закупівлі є різноманітне обладнання для класу безпеки, у тому числі: різні стенди та інсталяції, іграшки, манекени, металошукачі з дисплеєм, моделі та макети мін, гранат, снарядів, протигази, вогнегасники, медичне обладнання, у тому числі ноші та маска для штучної вентиляції легень.