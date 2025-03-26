В Каменском хотят потратить космические деньги на уборку листьев (тендер)

Аукцион начнется в начале апреля

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Каменского городского совета намерен потратить 10 млн гривен на уборку листьев и не только. С помощью тендера будут выбирать, кто предоставит эту услугу мэрии.

Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro. Отмечается, что за вышеуказанную сумму исполнителю необходимо будет выполнять услуги уборке и подметанию улиц от мусора и опавших листьев (в том числе газонов и тротуаров) на территории левобережной части города и Днепростроя.

Дата обнародования информации на сайте — 25 марта. Конечный срок подачи тендерных предложений — 2 апреля 2025. Начало аукциона — 03 апреля 2025.

Отмечается, что Департамент заказывает исполнителю услуги, в том числе, по уборке автодорог и тротуаров, мусора на обочинах и распределительной полосе, уборке автопавильонов от мусора летом, автобусных остановок от мусора, уборке улиц в летний период и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепропетровской области гимназия хочет закупить оборудование для класса за более, чем 200 тысяч. Предметом закупки является разнообразное оборудование для класса безопасности, в том числе: различные стенды и инсталляции, игрушки, манекены, металлоискатели с дисплеем, модели и макеты мин, гранат, снарядов, противогазы, огнетушители, медицинское оборудование, в том числе носилки и маска для искусственной вентиляции легких.