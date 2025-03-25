Тепло у школах влетить у копієчку? На Вінниччині хочуть витратити величезну суму на дрова

Закупити дрова планують до кінця листопада 2025 року

Міська рада Бершаді, що на Вінниччині, планує закупити дрова для забезпечення тепла в навчальних закладах. Відповідно до тендерної документації, планується придбати 6003 кубометри деревини непромислового призначення.

Про це йдеться на сайті державних закупівель "Prozorro". Очікувана вартість закупівлі — 13 002 498 гривень.

Які дрова закуповують

До списку необхідної деревини входять тверді породи: дуб, граб, ясен, клен явір, клен гостролистий і берест. Дрова повинні відповідати технічним стандартам — довжина не може перевищувати 2 метрів, а діаметр має бути щонайменше 10 сантиметрів. Вони мають бути очищені від гілок, а трухлява гниль не допускається.

Умови закупівлі та поставки

Закупівля відбувається через відкриті торги, що передбачає прозорість між учасниками тендеру. Постачання дров буде здійснюватися в декілька етапів:

до 31 травня 2025 року — не менше 40% від загальної кількості;

до 31 серпня — ще 50%;

до 30 листопада — завершення постачання у повному обсязі.

Даний тендер було оголошено для вчасного забезпечення навчальних закладів Бершадської громади необхідними ресурсами, що дозволить підтримувати комфортний температурний режим у школах та спортивних установах у зимовий період.

Станом на 14 березня, аукціон закритий.

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