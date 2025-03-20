"План Каллас" провалився? Чому в ЄС відмовилися від великого пакету допомоги Україні

Держави Євросоюзу не змогли домовитись

Широко розрекламований пакет європейської допомоги Україні у розмірі 40 мільярдів євро, який отримав назву "План Каллас", не було реалізовано на саміті Європейської ради.

Причиною відмови стали скептицизм та критика з боку держав-членів Європейського Союзу. Про це пише Newsweek.

"Верховний представник ЄС Кая Каллас, яка запропонувала цей план, заявила, що він користується "широкою політичною підтримкою". Проте в останню хвилину його було виключено з порядку денного Ради ЄС через протидію Франції, Італії, Іспанії та Португалії", – йдеться у публікації.

Повідомляється, що натомість Каллас заявила про згоду спочатку на пакет постачання боєприпасів для України на суму 5 млрд євро.

"Амбіційний план Каллас був запропонований на тлі стурбованості з приводу послаблення підтримки США України, а також того, що адміністрація Трампа ставить під сумнів фінансування боротьби Києва з Росією", — зазначає видання.

Раніше розробка нового пакета військової допомоги Євросоюзу Україні на 20 млрд євро призупинилася через незгоду Угорщини. Про це повідомляли західні ЗМІ.