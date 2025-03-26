ЄС не піддався тиску Росії щодо умови для припинення вогню в Україні - FT

ЄС сказав категоричне "ні"

ЄС відхилив пропозицію Росії зняти санкції для часткового припинення вогню. Брюссель заявив, що санкційний тиск триватиме, доки всі російські війська не залишать Україну.

Кремль хотів, щоб ЄС відновив доступ Россільгоспбанку до системи SWIFT. Про це повідомляє Financial Times.

За словами видання, заява Європейської Комісії з'явилася після того, як США повідомили про домовленість щодо припинення вогню в районах енергетичної інфраструктури та на Чорному морі. Речниця Єврокомісії Анітта Хіппер підкреслила, що санкції скасують лише після "безумовного виведення всіх російських військ з України".

Брюссель також спростував звинувачення Росії в тому, що санкції ЄС заважають експорту продовольства. "Санкції не стосуються торгівлі сільськогосподарськими товарами", — пояснила Хіппер.

Президент Зеленський наголосив, що західні санкції повинні діяти, доки Росія не припинить війну. У своєму вечірньому зверненні він зазначив, що залежність перемир'я на морі від зняття санкцій не була узгоджена під час переговорів у Ер-Ріяді.

"Ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вони намагаються спотворити домовленості й обманути наших посередників і весь світ", — сказав український лідер.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що вимоги Росії повторюють умови чорноморської зернової угоди 2022 року. При цьому сама Росія в односторонньому порядку вийшла з цієї угоди рік потому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у розвідці США припустили, що Путін може використати найнебезпечнішу зброю. Повне припинення вогню поки що здається малоймовірним.