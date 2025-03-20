ЄС відмовився від конфіскації заморожених російських активів? Журналістка дала пояснення

Це перестраховка на випадок загрози розмороження активів РФ

Європейський союз наголосив що російські активи не можуть бути розморожені, доки Кремль не тільки не припинить війну, але й не компенсує завданої Україні шкоди.

Таке пояснення дала кореспондентка "Радіо Свобода" Олена Абрамович, яка перебуває у Брюселі.

"ЄС не відмовлявся від конфіскації заморожених російських активів, як це несеться зараз в українських ЗМІ", – йдеться у публікації.

За словами журналістки, рядок про те, що активи "повинні залишатися замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй шкоду, завдану цією війною" додали зовсім з іншою метою.

"По-перше, ніхто не мав на цьому саміті ухвалювати рішення щодо конфіскації – щодо цього давно не має згоди і сьогодні її ніхто і не очікував отримати", – пояснює Абрамович.

Як пише кореспондентка, цей рядок додали в рамках дискусії з питання що робити, якщо почнеться якийсь процес переговорів і вимоги послаблення певних санкцій, чи якщо влітку Угорщина вчергове буде блокувати продовження санкцій і постане загроза розмороження активів.

"Іншими словами, в цій декларації саміту хотіли підкреслити, що розмороження активів узагалі не варіант. І дипломати, яких я щойно розпитувала тут у кулуарах саміту, дивуються, що цей рядок отримав тлумачення, як відмова від конфіскацій", – додала вона.

Нагадаємо, напередодні телефонної розмови з Трампом, Путін несподівано підписав указ, який дозволяє п’яти західним інвесторам продати свої заморожені в Росії цінні папери. Це рішення торкається відомих фінансових установ, таких як Franklin Templeton, PIMCO, BlackRock, Fidelity Investments, Schroders та Legal & General.